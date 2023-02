«Il s’en doutait», Deschamps savait pour la révolution chez les Bleus

Thomas Bourseau

Raphaël Varane a pris une grande décision en fermant le long chapitre équipe de France d'une décennie, comme Hugo Lloris, Steve Mandanda et Karim Benzema également. Et d'après Varane, Didier Deschamps avait senti le vent tourner.

Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France depuis l’été 2012. Rapidement, le sélectionneur des Bleus s’est entouré d’un noyau dur et notamment de jeunes tels que Paul Pogba et Raphaël Varane. Et au final, Deschamps aura survécu à Raphaël Varane qui raccroche ses crampons, avec l’équipe de France.

Didier Deschamps a témoigné de quatre départs à la retraite chez les Bleus

Il n’est âgé que de 29 ans, mais Raphaël Varane a officiellement pris la décision de fermer la page équipe de France à la surprise générale. Mais ce choix n’était pas une surprise pour tout le monde, à commencer par Didier Deschamps.

«Il espérait que j’appelle pas»