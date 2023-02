Il initie une révolution pour Deschamps et tire la sonnette d’alarme

La rédaction

Tout juste retraité international, le défenseur aux 93 sélections Raphaël Varane en a profité pour s’exprimer sur ce retrait de l’équipe de France. Seulement âgé de 29 ans, le joueur de Manchester United aurait pu continuer l’aventure en bleu mais a préféré raccrocher, la faute à beaucoup de fatigue mentale.

L’équipe de France a perdu l’un de ses tauliers en la personne de Raphaël Varane. L’ancien joueur du Real Madrid dit adieu aux Bleus en emportant avec lui l’un des plus beaux palmarès possibles pour un joueur international. Le champion du monde 2018 était présent ce dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club afin d’évoquer les raisons de son départ, mais également pour mettre l’accent sur l’importance de la santé mentale dans le football.

Raphaël Varane lessivé

Visiblement, Raphaël Varane a choisi de quitter les Bleus notamment à cause de la fatigue accumulée. Le joueur de Manchester United a mis l’accent sur la santé, notamment mentale des joueurs de haut niveau lors de son passage sur le plateau du Canal Football Club : « Est-ce que la question de la santé mentale n’est pas sous-estimée chez les footballeurs ? Bien sûr, ce n’est pas faute de tirer la sonnette d’alarme » .

«On n’est pas écouté», le constat alarmant de Varane