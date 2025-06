Le successeur de Zidane annonce un terrible calvaire !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien grand espoir du football français, Marvin Martin est revenu sur ses débuts fracassants avec la sélection tricolore en 2011. Arrivé dans la peau du nouveau phénomène, le joueur avait très vite captivé les journalistes, qui n'hésitaient pas à le confronter à Zinédine Zidane. Des comparaisons qui ne lui ont pas servi...

« Les attentes étaient trop grandes »

Très vite, les compliments affluent. Le quotidien L’Equipe parle même de lui comme l’héritier de Zinédine Zidane. Une comparaison qui ne s’est jamais confirmée et qui lui a, en réalité, porté préjudice. Lors d’un entretien accordé au vidéaste Ange GR, Martin a admis que cet article lui avait fait plus de mal qu'autre chose. « Les comparaisons avec Zidane ? J’aurais dû parler, dire quelque chose. Au contraire, je me suis peut-être trop enfermé. Ce truc là, ça ne m’a pas aidé sur le coup. Les attentes étaient trop grandes après. Tu sens que tu as une autre dimension, alors que Zidane est mon idole » a confié l’ancien joueur.