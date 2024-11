Le clan Mbappé pris à son propre jeu ?

Axel Cornic

Après un mois d’octobre très agité, Kylian Mbappé se retrouve une nouvelle fois au cœur de la polémique. Quelque chose semble en effet s’être cassé entre l’attaquant de 25 ans du Real Madrid et l’équipe de France, puisque certains annoncent même qu’il ne souhaiterait tout simplement plus revenir en sélection.

Il ne se passe plus une semaine sans qu’on ne parle de Kylian Mbappé, qui traverse peut-être la pire période de sa carrière. Son départ du PSG puis son arrivée au Real Madrid ne se sont pas faits dans les meilleures circonstances et pour ne rien arranger, la polémique s’est même déplacée au sein de l’équipe de France, où il ne ferait plus du tout l’unanimité.

Un joueur du PSG métamorphosé par Deschamps ? https://t.co/EpbH9O5KUw pic.twitter.com/0F6iUssInh — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Mbappé veut en finir avec les Bleus

Son absence de la dernière liste de Didier Deschamps a soulevé énormément de questions, même si le sélectionneur a assuré que Kylian Mbappé voulait venir à ce rassemblement de novembre. Une version que conteste toutefois Romain Molina, puisque dans une récente vidéo publiée sur sa chaîne YouTube il assure qu’il ne voulait pas seulement ne pas venir, mais songerait tout simplement à mettre un terme à sa carrière internationale.

Tel est pris qui croyait prendre

Cela serait vraisemblablement lié au traitement médiatique dont il fait l’objet dans les médias français, depuis quelques mois. Mais Molina fait remarquer qu’il n’y a pas si longtemps encore, l’entourage de Kylian Mbappé n’hésitait pas à faire fuiter des informations dans la presse pour tenter de saborder Nasser Al-Khelaïfi et la direction du PSG. Cela serait notamment le cas de sa mère Fayza Lamari, qui voit toutefois les alliés d’un temps se retourner contre elle et son fils.