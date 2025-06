Le clan Mbappé fait sa loi, c'est la guerre en équipe de France ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Capitaine de l'équipe de France depuis mars 2023, Kylian Mbappé semble avoir la main mise sur les Bleus d'après les observations de Romain Molina. Le journaliste d'investigation est revenu sur l'épisode de ses absences en octobre et novembre dernier y compris la nouvelle demande du joueur : un rôle de second attaquant. Ce qui en feraient pester certains en interne.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a déjà prévu de dire stop et s'en est expliqué au début du mois de janvier. Sélectionneur de l 'équipe de France depuis 2012, le champion du monde 98 se retirera alors que son discours ne ferait pas écho dans tout le vestiaire de la sélection tricolore à l'instant T selon Romain Molina . « Didier Deschamps, son message commence à avoir du mal à passer. On lui reproche des séances d'entraînement trop légères, pas assez travaillées, des choix qu'on ne comprend pas ».

Par ailleurs, ses choix sportifs interrogent même ses supérieurs à la Fédération française de football à en croire les informations du journaliste d'investigation. « Il n'y a pas tellement de continuité. En interne, à la Fédé, Lenglet on a justifié ça parce qu'il connaît le jeu espagnol. Il y a des choix qui interrogent, beaucoup de joueurs se disent que ce n'est pas normal et notamment sur le schéma tactique ».

«Le rôle que Mbappé veut maintenant, après avoir joué à gauche, c'est second attaquant»

Grâce à une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a également dévoilé au grand jour la nouvelle requête du clan Mbappé en équipe de France : jouer à un poste de second attaquant alors qu'il a milité par le passé pour ne pas jouer dans une position axiale, privilégiant le côté gauche de l'attaque. « Mbappé, beaucoup disent que ses performances ne sont pas en adéquation avec le statut qu'on lui a donné. Parce que le rôle que Mbappé veut maintenant, après avoir joué à gauche, c'est second attaquant. Son entourage explique qu'à Monaco c'était comme ça, c'est là qu'il est le meilleur. En équipe de France, certains disent qu'il vampirise tout et Deschamps insiste là-dessus. (...) Son positionnement en équipe de France interroge et notamment à cause de la saison d'Ousmane Dembélé ». Ambiance...