Kylian Mbappé se fait clasher !

Auteur d’un Euro 2024 particulièrement décevant avec l’équipe de France, Kylian Mbappé peine à retrouver son meilleur depuis plusieurs mois. Et Christophe Dugarry, visiblement très agacé par l’ancien attaquant du PSG, n’a pas hésité à le charger mercredi soir sur M6.

Kylian Mbappé était attendu au tournant cet été pour l’Euro 2024 avec l’équipe de France, d’autant que l’attaquant de 25 ans a fait couler beaucoup d’encre tout au long de la saison avec tout le feuilleton autour de sa fin de contrat avec le PSG et de son départ pour le Real Madrid. Mais finalement, hormis un but inscrit sur penalty contre la Pologne, Mbappé n’a pas du tout brillé dans cet Euro. Et les observateurs se lâchent à son sujet…

« Il a raté sa compétition, il le reconnaît »

Consultant sur M6 pour cet Euro 2024, Christophe Dugarry a clashé Mbappé sur son niveau de jeu mercredi soir après la demi-finale entre l’Angleterre et les Pays-Bas : « Il a quand même esquinté son image, c’est certain. Et son efficacité et son talent. Beaucoup de gens ont été déçus de ses prestations et de son comportement en tant que capitaine. Il a raté sa compétition et il le reconnaît lui-même », estime l’ancien attaquant de l’équipe de France.

« Tu as été zéro, à côté de la plaque »

Dugarry poursuit au sujet de Mbappé : « Il est le seul responsable. On parlait de sa préparation, je me fiche qu’il n’ait pas eu de préparation. Avec le PSG, il a fait un match sur deux, sa préparation, il aurait pu la faire tout seul. Il n’a besoin de personne. En 2006, Zizou revient après deux ans d’absence, il est parti 15 jours à Merano se préparer, il n’a attendu personne. Je l’avais au téléphone, il m’a dit « vous allez voir la compétition que je vais faire », il était affûté comme jamais. Donc une compétition, ça se prépare. Quand on est le leader, il y a zéro excuse à trouver. Il a assumé ses responsabilités, il ne s’est pas caché, il n’y a pas de problème. Kylian, tu as été zéro, à côté de la plaque. J’espère pour toi que ce n’est qu’un accident ». Le message est passé…