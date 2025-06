Kylian Mbappé frôle la «faute professionnelle» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face à l’Allemagne (2-0) dimanche, Kylian Mbappé s’est illustré avec un but et une passe décisive. Après avoir récupéré la balle à la suite d’un cafouillage, l’attaquant du Real Madrid a parfaitement servi Michael Olise qui n’avait plus qu’à la pousser au fond des filets. Aux yeux de Jérôme Rothen, cela aurait été une « faute professionnelle » de ne pas faire cette offrande.

Dimanche après-midi, Kylian Mbappé a inscrit son 50e but sous le maillot bleu, son premier dans le jeu depuis un an. « Il y a des passages comme ça. C'est bien qu'on le souligne quand je ne marque pas parce qu'on attend que je marque. Ça met du respect sur mon nom. J'ai essayé de travailler. J'ai eu pas mal d'épisodes qui font que ça a retardé l'échéance. Je suis content de recommencer à marquer mais surtout de gagner », confiait-il après la rencontre sur TF1.

Deux buts et deux passes décisives dans le Final Four pour Mbappé Au final, Kylian Mbappé a profité de ce rassemblement pour soigner ses statistiques, avec deux réalisations et autant de passes décisives. Dimanche, l’international français a fait une offrande à Michael Olise, qui n’avait plus qu’à mettre le ballon au fond. Un geste loin d’impressionner Jérôme Rothen.