«Je ne vais pas changer», Kylian Mbappé lance un avertissement

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale juste après la Coupe du monde, Didier Deschamps a dû choisir un nouveau capitaine. Le sélectionneur des Bleus a opté pour Kylian Mbappé. Le meilleur buteur du dernier Mondial, qui reconnaît n’avoir jamais rêvé d’être capitaine, assure néanmoins que ce nouveau statut ne va pas le changer.

Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l’équipe de France. Maintenant qu’Hugo Lloris a pris sa retraite internationale, Didier Deschamps a lancé son renouveau en donnant le brassard à l’attaquant du PSG. Vendredi soir, contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé honorera son nouveau statut pour la première fois.

«Je n’ai jamais rêvé d’être capitaine»

« Je n’ai jamais rêvé d’être capitaine mais c’est les aléas d’une carrière. C’est la suite logique de mon passage en équipe de France. Je vais essayer d’en être digne et de faire les meilleures choses possibles. Etre capitaine c’est évoluer mais je ne vais pas changer », reconnaît Mbappé dans un entretien accordé aux médias de l’équipe de France. L’attaquant des Bleus est également revenu sur sa discussion avec Didier Deschamps.

Mbappé attaqué, il règle ses comptes en public https://t.co/VVVzmNxIqS pic.twitter.com/ys2jFQQ6ZL — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

«Ça ne se refuse pas»