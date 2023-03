Deschamps lui joue un mauvais tour, il réagit

La rédaction

Alors qu’il monte en puissance dans l’entrejeu du Real Madrid, Eduardo Camavinga a été appelé en équipe de France jeudi dernier. Utilisé en tant que latéral gauche lors de la finale de la dernière Coupe du monde notamment, c’est bien en tant que défenseur que Didier Deschamps a convoqué l’ancien du Stade Rennais. L’occasion pour le milieu de terrain de 20 ans, de réagir à cette décision.

Convoqué jeudi dernier pour les matchs face aux Pays-Bas (vendredi), et face à l’Irlande (lundi prochain), Eduardo Camavinga évoluera à un poste secondaire pour lui. En effet, c’est en tant que latéral gauche que le joueur du Real Madrid sera utilisé par Didier Deschamps. Une situation qui interroge, au vu notamment des dernières prestations du joueur dans le milieu de terrain madrilène…

Deschamps à prévenu Camavinga qu’il jouerait défenseur

Cependant, en conférence de presse, Didier Deschamps avait rapidement tenu à se justifier par rapport à cette décision. « Il ne sera pas surpris. Je ne rentre pas dans les détails, mais j’ai déjà eu des discussions avec lui. Avant et aussi dernièrement, par rapport à cette utilisation » .

Jouer défenseur gauche « bride davantage » Eduardo Camavinga