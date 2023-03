«Déçu», il envoie un avertissement à Didier Deschamps

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pour sa première liste depuis la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Argentine, Didier Deschamps a fait appel à trois nouveaux. Manu Koné, pré-convoqué, espérait y être mais le sélectionneur ne l’a pas choisi. Déçu, le milieu du Borussia Mönchengladbach reste motivé à l’idée de rejoindre rapidement l’équipe de France.

Trois mois après la défaite en finale de la Coupe du monde, l’équipe de France vient de se retrouver à Clairefontaine. Les Bleus affronteront les Pays-Bas et l’Irlande pour leurs deux premiers matchs de qualifications pour l’Euro 2024. Et pour l’occasion, Didier Deschamps a fait appel à des petits nouveaux : Khéphren Thuram, Jean-Clair Todibo (qui a remplacé Wesley Fofana) et Brice Samba.

«Je suis déçu parce que je suis un compétiteur»

Pré-convoqué par Didier Deschamps, Manu Koné ne fait lui pas partie de cette liste. Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach reste heureux d’être cité parmi les prétendants. « Cela fait très plaisir car je sais que je viens de très loin. Mais être dans les rangs où l’on pense à moi pour l’équipe de France c’est très plaisant. Forcément je suis déçu (de ne pas y être) parce que je suis un compétiteur et très ambitieux. Mais aujourd’hui je me dis que je suis chez les Espoirs donc je vais me donner les moyens, continuer à travailler et montrer au coach que je peux aussi atteindre les A », explique Koné dans un entretien accordé à RMC Sport.

Deschamps tape dans le mille pour sa révolution https://t.co/hds3QoXRnL pic.twitter.com/t8DQ8pusN1 — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Manu Koné attend son tour