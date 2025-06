«Important de dire la vérité...» : La grande explication de Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jeudi soir, après la défaite en demi-finale de Ligue des Nations face à l’Espagne (5-4), Kylian Mbappé a fait un discours dans le vestiaire pour remobiliser les troupes. Avant d’affronter l’Allemagne ce dimanche (2-0), le capitaine de l’équipe de France est revenu sur cette prise de parole, au micro de Téléfoot.

Deux jours après la défaite contre l’Espagne (5-4), l’équipe de France a retrouvé le chemin de la victoire face à l’Allemagne (2-0) ce dimanche. Les Bleus achèvent donc cette Ligue des Nations sur une bonne note, mais Kylian Mbappé n’avait pas attendu ce succès pour relativiser la performance face à la Roja. Dans le vestiaire, la star du Real Madrid avait en effet tenté de remobiliser les troupes.

Le discours de Mbappé dans le vestiaire « On a eu des trous de 10 minutes où on s’est fait trouer par deux buts à chaque mi-temps, mais je vous dis qu’on n’a pas fait de la merde, aujourd’hui. Là, on a les boules, on voit tout en noir, mais on s’est créé beaucoup de situations et la plupart du temps, on était dans le camp adverse. On jouait bien, on jouait propre, techniquement, c’était carré (…) Avoir les boules, oui, c’est normal parce que nous, on veut aller en finale, on est des compétiteurs. Mais tout n’est pas à jeter, je vous le dis », confiait Mbappé. Invité de Téléfoot ce dimanche matin, l’ancien attaquant du PSG est revenu sur ce discours.