Il s'inspire de Mbappé, «j'ai envie d'être un chien»

La rédaction

Matthis Abline, joueur prêté par le Stade Rennais à l'AJ Auxerre cette saison a été appelé pour la seconde fois par Sylvain Ripoll avec les Bleuets. L'avant-centre, qui fête ses 20 ans ce mardi, a rejoint le club bourguignon cet hiver, lui qui manquait de temps de jeu à Rennes à cause de la présence d'Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri. Pari réussi puisque celui qui a pour idole Kylian Mbappé a déjà marqué 3 buts et réalisé 2 passes décisives et dévoile sa vision du football.

Dur d'arriver dans un club qui joue le maintien avec un joueur expérimenté comme M'Baye Niang à la pointe de l'attaque. Pourtant, Matthis Abline a réussi à le reléguer sur le banc et joue désormais dans la peau d'un titulaire avec le maillot de l'AJ Auxerre. Depuis janvier, il a également triplé son temps de jeu avec 779 minutes disputées, contre 247 entre août et décembre avec le Stade Rennais. Dans un portrait réalisé par Le Parisien , le jeune attaquant français qui s'inspire de Mbappé se dévoile.

« Si on me donnait pas le 9, je faisais la tête »

Matthis Abline n'a que 20 ans mais il sait déjà ce qu'il veut : « Je suis un pur 9, moi. Quand j’étais jeune, je détestais qu’on ne me donne pas le numéro 9. Si je n’avais pas ce numéro, je faisais la tête. Le 9, c’est quelque chose ! C’est pour ça que j’ai pris le 19 à Auxerre. » Un numéro que portait un certain Karim Benzema en équipe de France, qui fait lui aussi partie de ses idoles.

Mbappé se fait entendre dans le vestiaire, ses propos révélés https://t.co/E7CcQPpUaK pic.twitter.com/iQKWK8EZoq — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

« J'ai envie d'être un chien »