Messi fait pleurer Mbappé, il rejoint Pelé et Maradona

La rédaction

Lionel Messi a marqué l'histoire du football en remportant en décembre dernier la Coupe du monde, seul trophée qui lui manquait. Venant quasiment conclure une carrière exceptionnel, cet exploit va être matérialisé par une statue à son effigie. À Luque, au Paraguay, se tient le siège et musée de la CONMEBOL, fédération sud-américaine de football, dans lequel la statue de Messi avec la Coupe du Monde va rejoindre ses illustres prédécesseurs : Diego Maradona et Pelé.

Depuis le sacre suprême au Qatar de l'Argentine, de nombreux hommages sont rendus à Lionel Messi. Dimanche, le centre d'entraînement de l'Argentine avait été baptisé en son nom. Le joueur du Paris Saint-Germain est un véritable dieu vivant dans son pays, comme en témoignent les images de La Pulga qui a créé un mouvement de foule gigantesque à sa sortie d'un restaurant dans le centre de Buenos Aires. Dorénavant, sa statue trônera pour l'éternité avec Maradona et Pelé dans le musée de la CONMEBOL.

Maradona et Pelé...rendent hommage à Messi

Lors de « La noche de las estrallas » diffusée sur la chaîne YouTube de la CONMEBOL, la fédération sud-américaine avait préparé une cérémonie rendant notamment hommage à l'aventure argentine au Qatar, soldée par la victoire en finale face à la France. Durant cette cérémonie, des hologrammes de Pelé et Maradona sont apparus et ont même dit quelques mots envers Messi, mots qu'ils avaient déjà tenus. Ainsi, on a pu voir et entendre Pelé dire : « J e suis très fier parce qu'il y a déjà plus ou moins trois générations avec moi. Maradona, Messi, des joueurs qui savent jouer... c'est un plaisir de les regarder » et Maradona faire l'éloge de Lionel Messi : « Pour moi, c'est un grand joueur. Les supporters argentins aiment les bons joueurs, les grands joueurs et Leo l'a démontré à plusieurs reprises. Je t'aime beaucoup, tu fais vraiment de grandes choses. Laisse les autres parler, tu seras le meilleur de l'histoire. Amuse-toi bien aujourd'hui, je t'aime beaucoup Leo. »

Mercato - PSG : Une perte de 90M€, Messi à la rescousse ? https://t.co/8ZARy0qkbP pic.twitter.com/cqGvDlgK6z — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

Une statue grandeur nature

À la fin de cette cérémonie, Lionel Messi s'est présenté sur scène pour découvrir une statue de lui grandeur nature, tenant la Coupe du monde dans ses mains. La CONMEBOL a ensuite affirmé que cette statue serait présente aux côtés de Diego Maradona et Pelé. Un énième bel hommage rendu à La Pulga.