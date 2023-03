Nouveau record pour l'équipe de France, Mbappé entre dans la légende

Amadou Diawara

Emmenée par son nouveau capitaine, Kylian Mbappé, l'équipe de France de Didier Deschamps a remporté ses deux premiers matchs des éliminatoires de l'Euro sans encaisser le moindre but. Un exploit qui n'avait pas été réalisé chez les Bleus depuis 1984. Assoiffé de records, Kylian Mbappé peut encore jubiler.

Au lendemain de la Coupe du Monde au Qatar, Hugo Lloris a décidé de tirer un trait sur l'équipe de France. Pour remplacer son capitaine, Didier Deschamps a décidé d'offrir le brassard à Kylian Mbappé, qui a réalisé des merveilles au Qatar.

PSG : Mbappé attend du lourd, une incroyable opération prend forme https://t.co/RGdjitxIWD pic.twitter.com/34XTrG0dYS — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

Deux victoires et deux clean-sheets d'entrée

Avec Kylian Mbappé en tant que capitaine, les Bleus ont lancé leur campagne aux éliminatoires de l'Euro 2024. Et les hommes de Didier Deschamps ont réalisé un sans faute lors de leurs deux premiers matchs.

Un record de 1984 égalé