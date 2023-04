Il dépasse les bornes avec Mbappé, Messi se fait recadrer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le comportement jugé provocateur d'Emiliano Martinez lors de la finale de la Coupe du monde continue de faire parler. Président de l'UEFA, Aleksander Čeferin a été le dernier à réagir et il n'a pas été tendre avec le portier argentin. Le responsable en a, aussi, profité pour adresser un tacle à son coéquipier en sélection, Lionel Messi.

Près de quatre mois après la finale du Mondial entre la France et l'Argentine, l'attitude d'Emiliano Martinez fait toujours autant parler. Inconnu avant le début de la compétition, le portier d'Aston Villa s'est fait un nom au Qatar en jouant un rôle prédominant dans la victoire de sa sélection, mais aussi en raison de son comportement. Emiliano Martinez n'avait pas hésité à chambrer certains de ses adversaires comme Kylian Mbappé. Il s'était, également, fendu d'un geste obscène avec le trophée de meilleur gardien de la Coupe du monde.

Ceferin fracasse Emiliano Martinez

Président de l'UEFA, Aleksander Čeferin s'est montré très sévère à l'égard de Martinez. « Ses réactions ont été primitives. Vous avez gagné la Coupe du monde ! Montrez de la grandeur, montrez que vous n'êtes pas primitif. Vous pouvez être un parfait gardien de but. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un de bien... » a confié le dirigeant dans des propos rapportés par Sebastián Fest et Alexandre Juillard dans leur livre Messianico.

« Messi aurait dû dire quelque chose »