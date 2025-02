Gourcuff pris pour cible en équipe de France : les révélations de Pierre Ménès !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud restera comme l'un des pires moments de l'histoire de l'équipe de France. On se souvient bien évidemment de la grève dans le bus à Knysna, mais il y avait également certaines tensions dans le groupe de Raymond Domenech, notamment autour de Yoann Gourcuff. Pierre Ménès a d'ailleurs fait certaines révélations à propos de l'ancien joueur de l'OL.

Comme 8 ans plus tôt, l'équipe de France se fait sortir au premier tour de la Coupe du monde en 2010, en Afrique du Sud. Les Bleus de Raymond Domenech avaient commencé leur compétition avec un triste match nul (0-0) face à l'Uruguay. Une rencontre qui a visiblement mis en exergue certaines tensions autour de Yoann Gourcuff.

« Je peux pas jouer, ils me donnent pas la balle »

Sur Youtube, Pierre Ménès s'est remémoré cette Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, marquée bien évidemment par l'épisode de la grève à Knysna. Il y a aussi eu des problèmes avec Yoann Gourcuff et à ce propos, le journaliste a notamment fait savoir : « Premier match, Yoann Gourcuff est totalement boycotté par ses coéquipiers. À tel point qu’à la fin du match, Yoann va dire à Domenech "je peux pas jouer, ils me donnent pas la balle". Ce à quoi Raymond, en toute logique, lui répond "mais c’est des conneries, on va te prouver que c’est pas le cas". Raymond commandite une vidéo en demandant à son monteur "fais-moi un montage qui contredit les affirmations de Yoann". Sauf qu’au bout de 3h, le monteur vidéo est venu et lui a dit "je ne peux pas" ».

« Ils l'appelaient "La nouvelle star" »

« J’avais bien remarqué de façon ostensible que les joueurs de l’équipe de France boycottaient Yoann. Avant l’affaire Anelka, l’affaire Gourcuff a déjà stigmatisé beaucoup d’inimitiés dans cette équipe de France. Ils l’appelaient "La nouvelle star" », a ensuite conclu Pierre Ménès concernant Yoann Gourcuff en 2010.