Des «taupes» en équipe de France, Pierre Ménès balance deux noms !

L'épineuse question des taupes en équipe de France a longtemps fait débat après la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, et pourtant, le sujet est vieux comme le monde. Pierre Ménès raconte d'ailleurs qu'à l'Euro 2000, il disposait de deux informateurs privilégiés au sein du vestiaire des Bleus pour récupérer des scoops, et il n'hésite pas à donner leurs noms.

Envoyé spécial du journal L'EQUIPE auprès de l'équipe de France pendant l'Euro 2000 qui avait été remporté par les Bleus aux Pays-Bas, Pierre Ménès a de nombreuses anecdotes croustillantes à livrer sur cette époque ! Très proche de certains joueurs du vestiaire comme Laurent Blanc, Thierry Henry, Robert Pirès, Youri Djorkaeff on encore Christophe Dugarry, Ménès avait donc plusieurs informateurs de tout premier choix en coulisses. Des fameuses taupes, qui lui ont permis de pouvoir délivrer des informations en exclusivité. Et dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès raconte tout à ce sujet.

« Deschamps avait accusé Djorkaeff »

« Quand tu es journaliste et que tu suis l’équipe de France, le grand truc c’est d’avoir la compo, c’est quelque chose d’extrêmement important. Et moi, j’avais des taupes évidemment. D’ailleurs, Didier Deschamps avait accusé Youri Djorkaeff d’être ma taupe, ce qui démontre une méconnaissance du caractère de Youri qui ne s’intéresserait qu’à lui. À la limite, ce qui l’intéresserait c’était de savoir s’il jouait, le reste il s’en foutait », indique Pierre Ménès sur cet épineux sujet qui semble avoir créé quelques tensions à l'époque en équipe de France.

Pirès et Dugarry, les taupes

Et l'ancien journaliste de L'EQUIPE dévoile ensuite l'identité de ses deux taupes de l'époque dans le vestiaire de l'équipe de France : « Donc ce n’était certainement pas Youri ou Titi qui allaient me donner la moindre info. Mes informateurs, c’était Robert Pirès et Christophe Dugarry », poursuit Ménès.