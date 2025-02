Boite de nuit, prostituées… Grosses révélations sur l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps envoyé spécial du journal L'EQUIPE auprès de l'équipe de France, Pierre Ménès raconte une virée pour le moins particulière en boite de nuit avec les Espoirs de Raymond Domenech qui s'est déroulée dans les années 90. Et l'ancien consultant de Canal + évoque notamment la présence de nombreuses prostituées.

Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne Youtube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès lâche quelques anecdotes croustillantes de l'époque où il suivait de très près l'équipe de France. Au début des années 90, alors qu'il suivait les Espoirs dirigés à l'époque par Raymond Domenech dans un déplacement en Russie pour un match de qualification, Ménès raconte une virée mémorable das une boîte de nuit à Moscou avec les joueurs.

« Bon Pierrot, ce soir tu nous emmènes en boîte »

« Le soir, on se retrouve à dîner à l’hôtel, il y avait du caviar à table évidemment. Et Francis Llacer, qui était la capitaine de l’équipe, se lève et dit "Bon Pierrot, ce soir tu nous emmènes en boîte" (…) Donc je me renseigne, on prend des taxis. On y va à neuf. J’arrive devant la boîte (…) C’est la seule fois de ma vie où ça m’est arrivé : je me suis pris pour Sean Connery. Toutes les filles se collaient à moi, me caressaient les cheveux, ou le reste d’ailleurs », raconte Pierre Ménès.

« 200 prostituées »

Et l'ancien journaliste de L'EQUIPE, passé également par Canal + au cours de sa carrière, semble garder un excellent souvenir de cette virée avec les joueurs de l'équipe de France espoirs en Russie : « Enfin bref, c’était une boîte avec 200 filles, 200 prostituées. On a passé une soirée assez sympathique ».