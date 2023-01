France 98 explose, « les Bleus ne sont pas à Deschamps »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Zinédine Zidane, candidat au poste de sélectionneur de l'équipe de France, a été taclé par Noël Le Graët, certains champions du monde 1998 ont pris position, notamment au sujet de la prolongation de Didier Deschamps. Si certains estiment que technicien a mérité cette prolongation longue durée, d'autres regrettent cette décision.

France 98 se déchire. « Cela me désole pour 1998 par rapport à l'unité qu'on a toujours eue, depuis cette épopée incroyable qui nous lie jusqu'à la fin. Il y a beaucoup trop de problèmes à l'heure actuelle » avait regretté Emmanuel Petit. Des tensions existent au sein du groupe, surtout qu'il existe une rivalité sportive entre Zinédine Zidane et Didier Deschamps depuis plusieurs années. Le premier envie la place du premier, qui vient tout juste de prolonger son contrat jusqu'en 2026. Lui aussi champion du monde il y a 25 ans, Bixente Lizarazu s'est prononcé sur cette bataille et a loué les qualités de Deschamps.

Malaise entre Zidane et Deschamps, «il y a une rivalité» https://t.co/eWlJiF1YEp pic.twitter.com/lLfLmqWiAm — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Lizarazu salue le bilan de Deschamps, mais...

« Didier a fait une belle Coupe du monde, il a montré qu'il avait encore de l'énergie, qu'il savait bien gérer son groupe malgré des blessés importants. Depuis qu'il a pris l'équipe de France, le maillot est respecté, il a gagné une Coupe du monde, le bilan est très positif. Il a su la préserver de tous les soubresauts qui ont touché la FFF ces derniers mois et c'est aussi à mettre à son crédit. Clairement, il a gagné le droit de continuer l'aventure » a-t-il confié à L'Equipe. Toutefois, il déplore la durée du contrat.

« L'équipe de France n'appartient ni à Noël Le Graët, ni à Didier Deschamps »

« Mais la continuité, cela aurait dû être deux années de plus et on voit après l'Euro. Ça me paraissait plus sain, surtout que Didier aura déjà eu un bail de douze ans à la tête des Bleus. C'est beaucoup pour un vestiaire, d'autant qu'on a un successeur possible. Le fait que Noël Le Graët n'aborde même pas le sujet avec son comex, ne pose pas la question de la durée, des candidats possibles, ça pose un problème. L'équipe de France n'appartient ni à Noël Le Graët, ni à Didier Deschamps, ni à personne d'autre. Elle appartient un peu à tous » a confié Lizarazu.

« J'ai envie de voir autre chose »