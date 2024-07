Euro 2024 : Deschamps a raté son coup de poker ?

Thomas Bourseau

L’Euro 2024 a trouvé son épilogue dimanche soir à Berlin via la victoire de l’Espagne contre l’Angleterre (2-1). L’équipe de France a été éliminée au tour précédent par les vainqueurs de la compétition. Didier Deschamps avait sélectionné N’Golo Kanté, à la surprise générale. Et ce pari ne s’est pas avéré payant d’après Daniel Riolo.

Le 16 mai, Didier Deschamps livrait sa liste de 25 joueurs pour l’Euro qui s’est déroulé en Allemagne entre le 14 juin et le 14 juillet. Le sélectionneur de l’équipe de France est allé repêcher un champion du monde qu’il n’avait plus sélectionné depuis juin 2022 : N’Golo Kanté.

«À quoi finalement Kanté a servi ?»

Aux yeux de Daniel Riolo, malgré un retour convaincant sur les premiers matchs de préparation et pendant l’entrée en lice de l’équipe de France face à l’Autriche (1-0), N’Golo Kanté n’a pas été un pari gagnant de Didier Deschamps. « Kanté, avec du recul, je ne suis pas complètement d’accord. (…) Il a fait un bon premier match où on a été choqués par son niveau. Si tu vas chercher Kanté, c’est parce que tu le veux au niveau que tu as connu. Et il était nettement moins beau que le niveau qu’on lui a connu. Aller le chercher en Arabie saoudite comme le gars qui va bétonner ton milieu alors que tout ce qu’on a reproché aux Bleus a été de justement trop bétonner au milieu et de ne pas être créatifs, à quoi finalement Kanté a servi ? ».

«Ce qu’il apportait, c’était son côté box to box, il était même capable de faire une dernière passe»

L’équipe de France s’est tout de même hissée jusqu’en demi-finale de la compétition en s’inclinant face à l’Espagne (1-2) qui a été sacrée championne d’Europe contre l’Angleterre dimanche (2-1). L’éditorialiste de RMC a d’ailleurs confié à l’After Foot dimanche soir que N’Golo Kanté n’a pas été utile au sélectionneur Didier Deschamps. « Ce qu’il apportait, c’était son côté box to box, il était même capable de faire une dernière passe. Alors que là, il a juste ramassé des ballons. A-t-il été utile ? Je ne crois pas ».