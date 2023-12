Equipe de France : Une grande décision déjà prise pour l'Euro ?

Benjamin Labrousse

Après le tirage au sort de l’Euro 2024 ce samedi en début de soirée, l’équipe de France est désormais fixée concernant ses prochains adversaires (Pays-Bas, Autriche, vainqueur du groupe A des barrages). Alors que la compétition approche à grands pas, les Bleus doivent encore établir leur camp de base en Allemagne, alors qu’à ce propos, un complexe près de Paderborn sort du lot.

Les Bleus épargnés ? Alors que lors de l’Euro 2020 (disputé en 2021), l’équipe de France avait hérité d’adversaires coriaces au sein de son groupe avec l’Allemagne et le Portugal (en plus de la Hongrie), la formation menée par Didier Deschamps s’en est plutôt bien sortie concernant l’édition 2024. Alors que le tirage au sort de la compétition qui se déroulera en Allemagne en juin prochain a eu lieu ce samedi, les Bleus connaissent leurs prochains adversaires.

Inquiétude pour Deschamps, l’équipe de France rassurée https://t.co/eFsQQ2aDq5 pic.twitter.com/KADUFVHb0l — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

L’équipe de France pourrait s’installer près de Paderborn

Ainsi, l’équipe de France affrontera les Pays-Bas, déjà rencontrés en phases éliminatoires, l’Autriche, ainsi que le futur vainqueur de la voie A des barrages (Pays de Galles, Finlande, Pologne ou Estonie). Mais alors que le tournoi se rapproche, les Bleus doivent désormais prendre une décision quant à l’endroit où le groupe résidera lors de l’Euro. À ce sujet, RMC précise qu’un complexe plaît d’ores et déjà à la fédération française de football (FFF). Situé près de la ville de Paderborn, le Best Western de Lippspringe a été notamment visité par Mohamed Sanhadji, en charge de la sécurité des Bleus, et Philippe Brochérieux, le responsable administratif.

135 chambres pour le futur hôtel des Bleus en Allemagne