Il annonce les trois meilleurs joueurs du monde, Deschamps va halluciner

Amadou Diawara

Actuellement retraité, Gabi a divulgué son top 3 des meilleurs joueurs du monde. Pour l'ancien international espagnol, ce trio est composé de Kylian Mbappé, Erling Haaland et de son ancien coéquipier à l'Atlético de Madrid Antoine Griezmann. Didier Deschamps peut donc se vanter d'avoir deux de ces joueurs dans son effectif en équipe de France.

Auteur d'un sans faute lors des qualifications pour l'Euro 2024, l'équipe de France s'est qualifiée pour la compétition prévue cet été en Allemagne. Selon Gabi, Didier Deschamps peut remercier Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, qui font partie du top 3 des meilleurs joueurs du monde.

Deschamps possède 2 des 3 meilleurs joueurs du monde ?

« La France a été championne du monde en 2018, vainqueur de la Ligue des nations en 2021, puis vice-championne du monde en 2022. Ça témoigne d’une permanence rare au très haut niveau. Tous ses internationaux évoluent dans les plus grands clubs » , a confié le jeune retraité Gabi (40 ans) lors d'un entretien accordé au Parisien .

Un top 3 composé de Mbappé, Haaland et Griezmann ?