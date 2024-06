Équipe de France : Record en vue pour Antoine Griezmann !

Thomas Bourseau

Depuis la Coupe du monde 2014, Antoine Griezmann n’a pas manqué un tournoi majeur de l’équipe de France. Et au vu des épopées des hommes de Didier Deschamps dont un titre de champion du monde en Russie en 2018, Griezmann a accumulé les rencontres en Coupe du monde et à l’Euro. Ce mardi, il pourrait devenir le recordman d’apparitions dans ces tournois devant la légende Lilian Thuram.

Antoine Griezmann est, avec Kylian Mbappé, le meilleur passeur de l’histoire de l’équipe de France avec 30 offrandes chacun. Ce mardi, les Bleus vont tenter d’aller chercher une victoire importante à Dortmund contre la Pologne à 18h afin de finir premier du groupe D de cet Euro et de tirer en 1/8ème de finale la Turquie, la République Tchèque ou encore la Géorgie.

Le 33ème match en tournoi majeur pour Griezmann ?

Pour ce match couperet dans un Signal Iduna Park qui n’a pas porté chance à Kylian Mbappé avec le PSG en demi-finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (0-1 le 1er mai dernier), le capitaine de l’équipe de France devrait être aligné 8 jours après sa dernière apparition sous le maillot bleu face à l’Autriche (1-0) et sa fracture du nez. Et, quand bien même il est pressenti qu’il ne sera pas titularisé par Didier Deschamps dans les prochaines heures, Antoine Griezmann pourrait un peu plus entrer dans le panthéon du football français.

Mbappé - Griezmann : Deschamps lâche ses vérités sur son choix ! https://t.co/ub6bJ2bS0P pic.twitter.com/zW3ecDQXab — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

Lilian Thuram déclassé par Antoine Griezmann ?

Si jamais Antoine Griezmann venait à apparaître sur la pelouse du Signal Iduna Park ce mardi pour France - Pologne, le champion du monde 2018 surclasserait une figure forte de France 98 : Lilian Thuram. En effet, la légende du football français a disputé 32 matchs dans des tournois majeurs, à savoir l’Euro et la Coupe du monde avec l’équipe de France. Antoine Griezmann jouerait son 33ème match en tournoi majeur ce mardi et deviendrait donc le recordman français si jamais Didier Deschamps le lançait contre la Pologne.