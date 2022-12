Équipe de France : Nouvelle alerte avant le Maroc, Deschamps peut souffler

Amadou Diawara

Alors qu'Adrien Rabiot et Dayot Upamecano sont incertains pour la demi-finale de la Coupe du Monde face au Maroc, Didier Deschamps aurait pu vivre un nouveau coup dur avec Aurélien Tchouameni, victime d'une béquille face à l'Angleterre. Toutefois, le milieu de terrain du Real Madrid serait apte à débuter la rencontre entre la France et les Lions de l'Atlas ce mercredi soir.

Avant d'affronter le Maroc, Didier Deschamps doit faire face à plusieurs forfaits possibles. En effet, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano sont incertains pour le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe du Monde prévue ce mercredi soir entre la France et les Lions de l'Atlas .

Équipe de France : Deux forfaits pour Deschamps contre le Maroc ? La vérité éclate https://t.co/jKiUEyttsD pic.twitter.com/vSVlcuQKJ5 — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

Tchouameni préservé lundi, mais présent à l'entrainement mardi soir

Selon les informations de L'Equipe , Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont pris froid à cause de la climatisation, qui tourne à plein régime partout au Qatar. Et alors qu'il aurait décidé de trancher ce mercredi matin pour la titularisation de ses deux cadres face au Maroc, Didier Deschamps peut déjà pousser un ouf de soulagement.

Aurélien Tchouameni est apte à débuter le choc France-Maroc