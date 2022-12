Équipe de France : L’énorme coup de gueule de Mbappé en finale

Pierrick Levallet

La première période de la finale entre l'équipe de France et l'Argentine était un véritable calvaire pour les Bleus, totalement dominés dans le jeu et menés 2-0. Médusé et consterné par ce qu'il a vu, Kylian Mbappé a alors pris la parole dans le vestiaire à la mi-temps. La star du PSG a poussé un coup de gueule pour remobiliser les troupes.

La fin du match entre l’Équipe de France et l’Argentine a eu droit à un scénario très hollywoodien. Menés 2-0, les Bleus sont revenus à dix minutes du coup sifflet final grâce à deux buts de Kylian Mbappé. Mais avant de se remettre dans le match, l’équipe de France était fortement secouée, notamment en première période, par des Argentins qui en voulaient plus. À la mi-temps, Kylian Mbappé a alors essayé de remobiliser les troupes en prenant la parole.

«Les gars, c'est tous les quatre ans un truc comme ça»

« C'est une finale de Coupe du monde, c'est le match d'une vie. On ne peut pas faire pire, de toute façon. On retourne sur le terrain, soit on les laisse jouer aux cons, soit on y va, on met un peu d'intensité et on rentre dans les duels et on fait autre chose les gars. C'est une finale de Coupe du monde. C'est fait, ils ont mis deux buts, on est menés de deux buts. On peut revenir ! Les gars, c'est tous les quatre ans un truc comme ça » a-t-il pesté dans le vestiaire, dans un coup de gueule digne d'un leader diffusé dans le documentaire Merci les Bleus sur TF1 .

Les Bleus ont tout donné, en vain

Cela a été suffisant pour revenir au score, aller au-delà du temps réglementaire, mais pas assez pour décrocher la troisième étoile. De nouveau menés au score lors de la deuxième période de la prolongation, l’équipe de France a encore dû s’en remettre à Kylian Mbappé. Mais la séance de tirs au but a été fatale, permettant à l’Argentine de s’imposer et à Lionel Messi de remporter le seul titre qui manquait à son palmarès.