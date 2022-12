Équipe de France : Kylian Mbappé se fait reprendre de volée après le Qatar

Guillaume de Saint Sauveur

Pris en grippe par certains joueurs argentins pour ses propos sur le niveau global des sélections sud-américaines par rapport aux européennes, Kylian Mbappé a fait parler après la finale perdue contre l’Argentine. Et Arturo Vidal, international chilien, s’en est également pris au joueur du PSG.

Interrogé mai dernier sur TNT Sports au moment de lister ses favoris pour le Mondial 2022, Kylian Mbappé s’était fendu d’une sortie médiatique qui avait fait couler beaucoup d’encre de l’autre côté de l’Atlantique : « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts,. Là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe », avait glissé l’attaquant du PSG.

Les propos de Mbappé ont fait réagir après la finale

Ces propos, qui n’était déjà pas passés inaperçus à l’époque, ont logiquement refait surface les jours précédant la finale de la Coupe du Monde dimanche entre l’équipe de France et l’Argentine, ce qui n’a pas manqué de faire monter en pression les joueurs de l’ Albiceleste . Ces derniers l’ont d’ailleurs ironiquement rappelé à Mbappé après leur victoire, mais ils ne sont pas les seuls en Amérique du Sud. Dans une publication Instagram, le milieu de terrain chilien Arturo Vidal a lui aussi égratigné le joueur du PSG : « Apprenez de nous, les sud-américains, qui avons inventé le football », a lâché Vidal.

« Ses propos ont été mal interprétés »