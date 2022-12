Equipe de France : Le Graët veut le garder, Deschamps pose ses conditions

Axel Cornic

Tout le monde pensait qu’après la Coupe du monde Didier Deschamps allait arrêter l’équipe de France, qu’il a rejoint en 2012. Pourtant, le sélectionneur serait de plus en plus tenté de poursuivre l’aventure avec les Bleus, ce qui va forcément faire plaisir à un Noël Le Graët qui a toujours déclaré vouloir le prolonger.

L’ère Deschamps pourrait bien ne pas s’arrêter là. En fin de contrat, le sélectionneur de l’équipe de France serait tenté par une prolongation... et pas une petite, puisque récemment L’Equipe a évoqué un possible nouveau projet jusqu’à la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Le Graët lui propose deux ans

D’après les informations de RMC Sport , Noël Le Graët serait pour le moment disposé à lui offrir un contrat de deux ans, ce qui permettrait donc à Deschamps de disputer l’Euro 2024 en Allemagne. Une occasion pour lui de se rattraper des échecs de 2016 et de 2021...

Mais Deschamps veut plus !