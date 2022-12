Équipe de France : Après l'énorme colère de Deschamps en finale, ça a chauffé dans le vestiaire

Amadou Diawara

A la mi-temps de France-Argentine, où les Bleus étaient menés de deux buts, Didier Deschamps était furieux et y est allé de son coup de gueule dans le vestiaire. Après le sélectionneur des Bleus, Hugo Lloris, Raphaël Varane et Steve Mandanda ont également haussé la voix pour remobiliser les troupes françaises.

Lors de la finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, les Bleus ont mis plus d'une heure à entrer dans leur match. Alors qu'ils semblaient être tétanisés par l'enjeu, les hommes de Didier Deschamps étaient battus dans tous les compartiments de jeu par l' Albiceleste . Et, logiquement, la bande à Lionel Messi menait 2-0 à la mi-temps.

Après Deschamps, le capitaine Lloris a haussé la voix

Furieux à cause de la piètre prestation de ses joueurs en première mi-temps, Didier Deschamps leur a passé une soufflante dans le vestiaire d'après L'Equipe . « Il faut plus de justesse dans les passes, plus de justesse dans les choix. Vous n'êtes pas compact. Soyez plus proches les uns des autres. Vous n'y êtes pas les gars ! Vous n'êtes sur aucun second ballon. Vous ne jouez pas une finale de Coupe du monde ! » , a crié le sélectionneur des Bleus . Fou de rage, Didier Deschamps a d'ailleurs mis un violent coup de poing sur la table, se faisant mal à un doigt, à en croire le média français.

Steve Mandanda et Raphaël Varane en ont rajouté une couche