Équipe de France : Le Graët au cœur d’un gros malentendu, il se justifie

Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir annoncé dans un premier temps qu’il n’y aurait aucune célébration publique à Paris pour l’équipe de France après la finale perdue contre l’Argentine, la FFF a finalement acté dans la foulée le regroupement Place de la Concorde qui s’est tenu lundi soir. Noël Le Graët explique ce revirement de situation.

Même si l’équipe de France s’est finalement inclinée en finale de la Coupe du Monde dimanche face à l’Argentine au terme d’un scénario fou et d’une incroyable remontada, le public français souhaitait rendre hommage aux Bleus . Pourtant, lundi matin, quelques heures seulement après la désillusion en finale, le patron de la FFF Noël Le Graët avait dans un premier temps exclu toute célébration en public à Paris pour l’équipe de France : « Les joueurs préfèrent rentrer chez eux dès ce soir. Je comprends cela, c'est parfaitement normal ». Mais quelques minutes plus tard, improbable rebondissement…

Les Bleus ont finalement célébré à la Concorde

En effet, la FFF a indiqué par la suite que l’équipe de France se rendrait finalement place de la Concorde dès son atterrissage à Paris, prévu aux alentours de 20h, afin d’aller saluer son public. Et cette communion a attiré des dizaine de milliers de personnes lundi soir pour célébrer les Bleus. Mais comment expliquer cet énorme quiproquo dans la communication de la FFF ? Noël Le Graët s’en est expliqué à l’ AFP : « Quand j'ai quitté Doha dans la nuit, après la finale, avec l'avion des sponsors de la FFF, il n'était pas question de défiler sur les Champs-Elysées ou de saluer place de la Concorde pour les joueurs de l'équipe de France et pour le staff de l'équipe de France. Sous le coup de la déception, de la tristesse, d'émotions tellement fortes, je comprenais ce choix et je le respectais », a-t-il d’abord expliqué.

« La situation a changé vers 10h »