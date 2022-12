Equipe de France : Pavard lâché par Deschamps, la vérité éclate

Thibault Morlain

ftanzDepuis 2018 et la Coupe du monde en Russie notamment, Benjamin Pavard est l’un des chouchous de Didier Deschamps. Alors que le joueur de l’équipe de France a toujours eu un statut particulier avec les Bleus malgré des performances pas toujours au niveau, ça a complètement changé au Qatar. Pavard s’est retrouvé mis de côté par Deschamps et Romain Molina a fait des révélations à ce sujet.

Titulaire pour le premier match de la Coupe du monde face à l’Australie, Benjamin Pavard a déçu. Remplacé en cours de jeu, l’international français n’est ensuite plus apparu du tournoi. Chouchou de Didier Deschamps depuis le dernier Mondial, le joueur du Bayern Munich a totalement été déclassé, passant de l’option numéro 1 à l’option numéro 3 au poste d’arrière droit, étant même derrière Axel Disasi. Forcément, ce cas Pavard a fait énormément parler durant le parcours de l’équipe de France au Qatar.

Le staff des Bleus remonté contre Pavard

Et voilà que Romain Molina en a dit plus sur le malaise autour de Benjamin Pavard en équipe de France durant cette Coupe du monde. Ainsi, à l’occasion d’une vidéo sur Youtube , il a notamment expliqué que cela venait d’un problème de comportement du joueur du Bayern Munich. Sorti face à l’Australie, il n’aurait pas accepté les remontrances du staff des Bleus. Par la suite, que ce soit à l’entraînement ou quand il était sur banc de touche, Pavard aurait fait plusieurs remarques sur ses coéquipiers. Un manque de respect aux yeux du staff. Et le point d’orgue aurait été pendant la finale face à l’Argentine durant laquelle Didier Deschamps et Benjamin Pavard se seraient échangés des mots très durs.

Un malaise dans le vestiaire de l’équipe de France