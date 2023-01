Équipe de France : Coupable face aux Bleus, il lâche un terrible aveu

La rédaction

Lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la France affrontait l’Angleterre. Ce match a été marqué par le duel entre deux amis de longue date évoluant à Tottenham, Hugo Lloris et Harry Kane. Et le duel a été remporté par le gardien français puisque les Bleus se sont imposés 2-1.

On se souviendra de Doha et du Al Bayt Stadium. Le ciel de la capitale du Qatar aussi. On joue la 84ème minute de jeu entre la France et l’Angleterre et Harry Kane a l’occasion d’égaliser s’il marque son penalty. Alors qu’il a déjà transformé le premier trente minutes plus tôt, le meilleur buteur des Three Lions manque complètement son tir et est éliminé de la Coupe du Monde.

« Ça me hantera pour toujours »

Un raté qui coûte très cher pour Harry Kane, lui qui est normalement un spécialiste de l'exercice. A Tottenham, l'attaquant anglais en a mis des dizaines. Hugo Lloris le savait bien... Au cours d’une interview accordée au London Evening Standard, Harry Kane est revenu sur son penalty manqué : « Je m’en souviendrai probablement le reste de ma vie, mais cela fait partie du jeu. Ça me hantera pour toujours mais […] cela ne va pas m’affecter en tant que joueur ou en tant que personne. »

« Je suis encore plus avide de trophées »