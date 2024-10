Équipe de France : Griezmann a repoussé sa retraite !

Thomas Bourseau

10 années sont passées depuis les débuts d’Antoine Griezmann en équipe de France. Et il n’y en aura pas de onzième au vu de l’annonce du principal intéressé sur ses réseaux sociaux. D’ailleurs, la retraite internationale de Griezmann aurait pu avoir lieu il y a quelques semaines déjà. Explications.

Antoine Griezmann a mis un point final à une décennie d’aventures en équipe de France. Une Coupe du monde et deux places de finaliste à l’Euro 2016 et à la Coupe du monde 2022, sans oublier la Ligue des nations 2021. L’emblématique numéro 7 des Bleus a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale le lundi 30 septembre. Toutefois, la nature de son échange avec Didier Deschamps n’a pas été au sujet de sa réflexion au sujet de son avenir en équipe de France.

Griezmann n’a jamais eu de discussion avec Deschamps à propos de sa décision !

« Il n’a pas eu de discussion avec Deschamps, il l’a appelé pour lui dire qu’il prenait sa retraite ». Voici le message que Damien Degorre a tenu à faire passer sur le plateau de L’Équipe du soir lundi. Le journaliste de L’Équipe a bien souligné qu’il n’a jamais été question de ce processus de réflexion lors de l’échange entre les deux hommes. « Ils ont eu une discussion ce matin (ndlr lundi). Et une fois qu’il a eu la discussion avec Didier, il y a eu la publication ».

Griezmann a pensé à arrêter après l’Euro !

« Au sortir de l’Euro, il se pose la question. Il sort clairement d’un Euro tourmenté. Pour la première fois, il dit à sa sœur : peut-être que je vais arrêter. Il lui dit une fois et n’en parle plus de l’été. Il est convoqué en septembre et vient, le rassemblement se passe et n’est pas particulièrement épanouissant visiblement pour lui. Il sort du rassemblement et trois ou quatre jours après, il va voir sa sœur et lui dit : je vais arrêter. Il se donne trois ou quatre jours de réflexion. Il n’en parle à personne d’autre, sa femme sa sœur, fin de l’histoire, personne d’autre dans la famille est au courant ». a conclu Damien Degorre. Dès le dénouement de l’Euro 2024, Antoine Griezmann aurait pu dire adieu aux Bleus à l’instar d’Olivier Giroud.