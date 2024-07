Équipe de France : Dugarry fracasse Mbappé !

Amadou Diawara

Capitaine de l'équipe de France à l'Euro 2024, Kylian Mbappé est passé totalement à côté de sa compétition. En effet, le numéro 10 de Didier Deschamps n'a pas réussi à évoluer à son meilleur niveau en Allemagne. Interrogé sur Kylian Mbappé, Christophe Dugarry - champion du monde 98 avec les Bleus - a poussé un coup de gueule.

Après une saison 2023-2024 plus que compliquée au PSG, Kylian Mbappé a disputé l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Pas du tout en jambe et handicapé par sa fracture du nez, le capitaine des Bleus n'a pas réussi à marquer de son empreinte la compétition. En effet, Kylian Mbappé n'était pas du tout dans son assiette en Allemagne. Après l'élimination des Tricolores contre l'Espagne en demi-finale (2-1), Christophe Dugarry s'en est pris au numéro 10 de Didier Deschamps.

Mercato : Le PSG dégaine une offre de 70M€, transfert imminent ? https://t.co/O2dysMmckx pic.twitter.com/Zgn5H2m8pd — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

«Il est le seul responsable»

« Il a quand même esquinté son image, c’est certain. Et son efficacité et son talent. Beaucoup de gens ont été déçus de ses prestations et de son comportement en tant que capitaine. Il a raté sa compétition et il le reconnaît lui-même. Il est le seul responsable. On parlait de sa préparation, je me fiche qu’il n’ait pas eu de préparation. Avec le PSG, il a fait un match sur deux, sa préparation, il aurait pu la faire tout seul. Il n’a besoin de personne », a pesté Christophe Dugarry, champion du monde 98 avec l'équipe de France, avant d'en rajouter une couche.

«»

« En 2006, Zizou revient après deux ans d’absence, il est parti 15 jours à Merano se préparer, il n’a attendu personne. Je l’avais au téléphone, il m’a dit "vous allez voir la compétition que je vais faire", il était affûté comme jamais. Donc une compétition, ça se prépare. Quand on est le leader, il y a zéro excuse à trouver. Il a assumé ses responsabilités, il ne s’est pas caché, il n’y a pas de problème. Kylian, tu as été zéro, à côté de la plaque. J’espère pour toi que ce n’est qu’un accident », a conclu Christophe Dugarry sur M6.