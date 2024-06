Équipe de France : Critiqué, Deschamps répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Clairement, depuis le début de l’Euro, le jeu offensif proposé par l’équipe de France ne fait pas vraiment rêvé. Avant le début de la compétition, Antoine Griezmann qualifiait la proposition des Bleus de « chiant à regarder ». Parfois critiqué à ce sujet, Didier Deschamps a de nouveau été interrogé sur le manque de créativité de son équipe ce lundi, et a répondu franchement.

L’équipe de France va devoir faire mieux. Après un match nul décevant face aux Pays-Bas vendredi (0-0), les Bleus n’ont plus le droit à l’erreur, et doivent absolument l’emporter face à la Pologne à l’occasion du dernier match de groupe de l’Euro ce mardi soir. A égalité de point avec les Pays-Bas pour le moment, la formation de Didier Deschamps pourrait jouer sa qualification à la différence de buts. Pour cela, les Bleus devront faire preuve de davantage de mordant devant, eux qui n’ont pas inscrit le moindre but dans le jeu depuis le début de la compétition.

Mbappé - Griezmann : Deschamps lâche ses vérités sur son choix ! https://t.co/ub6bJ2bS0P pic.twitter.com/zW3ecDQXab — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

« C’est chiant à regarder, mais c’est comme ça »

Avant le début de la compétition, Antoine Griezmann définissait le jeu proposé par l’équipe de France de « chiant » : « La clé, même si c’est très ennuyeux, c’est la défense, être une équipe solide, dure dans les duels, très bonne défensivement, c’est ça qui va nous permettre d’aller le plus loin possible. C’est chiant à regarder, mais c’est comme ça, ça fait gagner » . Forcément, après deux matchs peu convaincants à l’Euro, le jeu proposé par Didier Deschamps a une nouvelle fois été critiqué.

« S'ils n'aiment pas ils changent de chaîne »