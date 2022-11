Équipe de France : Bonne nouvelle pour Deschamps avec Benzema

Hugo Chirossel

Alors que l’équipe de France fera ses débuts lors de la Coupe du monde 2022 le mardi 22 novembre prochain, l’état physique de Karim Benzema et Raphaël Varane inquiète. Les deux hommes se sont une nouvelle fois entraînés en marge du reste du groupe jeudi. Franck Le Gall, médecins des Bleus, a tenu à rassurer sur leur situation.

Dans quelques jours, l’équipe de France disputera son premier match de la Coupe du monde 2022. Le mardi 22 novembre prochain, les hommes de Didier Deschamps seront opposés à l’Australie, mais difficile de savoir à quoi ressemblera sa composition pour cette rencontre. Après avoir dû remplacer Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku, l’état physique de Karim Benzema et Raphaël Varane, même s’ils indiquent publiquement que tout va bien, n’est pas franchement rassurant.

«Ils seront tous opérationnels d’ici la fin de semaine»

Dans un entretien accordé au Parisien , Franck Le Gall s’est montré optimiste à ce sujet, même s’il fait tout de même preuve de prudence. « Si tout s’enchaîne comme prévu, ils seront tous opérationnels d’ici la fin de semaine. Comprenez bien que sur le musculaire, on est toujours prudent. Les premières étapes ne sont jamais compliquées. Ce sont les dernières, le sprint, les accélérations, les frappes de balle, celles qui valident ce que vous avez fait avant, qui sont plus à risque. Mais ce qui a été fait jusqu’ici me semble cohérent », a confié le médecin de l’équipe de France.

«Je ne me souviens pas avoir eu autant de cas à traiter»