Équipe de France : Avant l’Argentine, Deschamps brouille les pistes

Thomas Bourseau

Bien qu’Olivier Giroud ait disposé d’un statut de titulaire indiscutable depuis le début de la Coupe du monde, le meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France semble être susceptible de ne pas être titularisé ce dimanche par Didier Deschamps pour la finale face à l’Argentine. Ou serait-ce un coup de bluff de « DD » ?

Ce dimanche, l’Équipe de France va disputer sa 4ème finale de Coupe du monde en l’espace de seulement 24 ans. De quoi conforter la place de premier choix que les Bleus se sont faits dans le paysage du football mondial ces dernières années et surtout, de permettre aux champions du monde en titre d’aller chercher une troisième étoile mondiale. Pour ce faire, il faudra que les hommes de Didier Deschamps, lui qui a pris part aux deux premiers sacres de l’histoire de l’Équipe de France en Coupe du monde, prennent le meilleur sur l’Argentine de celui qui pourrait être considéré comme le meilleur joueur de tous les temps ce dimanche soir en cas de sacre de l’ Albiceleste : Lionel Messi.

Thuram titularisé à la place de Giroud ?

Et depuis le début de la semaine et les maladies contractées par Dayot Upamecano lundi et Adrien Rabiot mardi, un virus qui les a privé de la demi-finale face au Maroc mercredi (2-0), l’effectif de Didier Deschamps n’a pas été ménagé puisque bien d’autres joueurs ont souffert du même virus. Cependant, à quelques heures du coup d’envoi de la finale, c’est pour une tout autre raison qu’un cadre de Deschamps pourrait ne pas débuter la rencontre. Samedi, une information a circulé dans la presse sur la potentielle non-titularisation d’Olivier Giroud pour la finale face à l’Argentine de Messi. En effet, il a été question d’une présence de Marcus Thuram sur le flanc gauche de l’attaque et d’une titularisation de Kylian Mbappé au poste de numéro 9, à la place de Giroud lors d’une mise en place tactique samedi.

Équipe de France : Giroud sur le banc pour la finale ? La raison est dévoilée https://t.co/o8g0WV3hgy pic.twitter.com/sciOoIMrpQ — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Entre Giroud et Thuram, Deschamps ne laisse rien paraître