Equipe de France : Benzema recale Macron pour la finale du Mondial, voilà pourquoi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Forfait pour le Mondial en raison d'une blessure à la cuisse, Karim Benzema n'a pas été remplacé par Didier Deschamps et pourrait être sacré champion du monde en cas de victoire de la France ce dimanche. Mais l'attaquant du Real Madrid ne se rendra pas au Qatar pour supporter ses compatriotes et récupérer sa médaille. Daniel Riolo croit savoir pourquoi.

Emmanuel Macron fera le voyage jusqu'au Qatar ce dimanche et sera bien accompagné. Le président de la République voyagera aux côtés de certains joueurs blessés comme Paul Pogba, N'Golo Kanté ou Christopher Nkunku. Des sportifs comme Teddy Riner ou d'anciens joueurs comme Alain Giresse ou Jean-Michel Larqué seront aussi présents et assisteront à la finale du Mondial entre la France et l'Argentine.

Equipe de France : Benzema, Pogba… Voilà qui va se rendre au Qatar avec Macron https://t.co/4vJ9uMEjPX pic.twitter.com/kkM85BEKOi — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Des tensions avec Deschamps et certains membres du vestiaire

Egalement convié, Karim Benzema aurait refusé de se rendre au Qatar selon les informations du Parisien . Le buteur du Real Madrid, touché à la cuisse avant l'entrée en lice de l'équipe de France, pourrait, pourtant, être sacré champion du monde en cas de victoire de l'équipe de France. Mais certaines rumeurs évoquent des tensions avec Didier Deschamps, mais aussi avec des membres du vestiaire.

« Il doit avoir la rage »