Equipe de France : Après le Ballon d’Or de Benzema, Deschamps fait une grosse annonce

Publié le 13 novembre 2022 à 21h00

Après une saison exceptionnelle où il a quasiment tout gagné avec le Real Madrid, Karim Benzema a été nommé Ballon d’Or. Une récompense colossale qu’il va devoir assumer lors de la Coupe du monde au Qatar. Même si pour Didier Deschamps, rien ne change concernant le statut de son attaquant.

Karim Benzema s’apprête à disputer sa deuxième Coupe du monde. Oublié par Raymond Domenech en 2010 et écarté des Bleus en 2018, le joueur formé à l'OL va retrouver la plus belle des compétitions. Après avoir passé près de six ans loin de l’équipe de France, l’attaquant du Real Madrid revient au meilleur moment, juste après avoir été élu Ballon d’Or. Une arme de plus pour les Bleus qui tenteront de conserver leur titre de champion du monde.

Benzema sera attendu au tournant

Alors forcément, avec ce Ballon d’Or en plus au palmarès, Karim Benzema arrive avec une pression supplémentaire pour ce Mondial. Le numéro 9 du Real Madrid sera très attendu, même si pour Didier Deschamps, rien ne change.

« C’est une lumière en plus qui est mise sur lui »