PSG : Deschamps lance un avertissement à Mbappé avant la Coupe du monde

Publié le 13 novembre 2022 à 20h15

Amadou Diawara

Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé a créé la polémique en reprochant à Christophe Galtier de ne pas le faire jouer dans son poste préférentiel. Alors que la Coupe du Monde va débuter le 20 novembre, Didier Deschamps a annoncé qu'il comptait répondre aux attentes de Kylian Mbappé. Toutefois, le sélectionneur des Bleus a tenu à rappeler que son numéro 10 devait assumer ses tâches défensives.

Aligné aux côtés d'Olivier Giroud lors du dernier rassemblement des Bleus , Kylian Mbappé était aux anges. En effet, l'attaquant français de 23 ans a confié qu'il était épanoui lorsqu'il pouvait jouer en tant qu'attaquant de soutien avec de la liberté créative. Une position dans laquelle Kylian Mbappé ne peut pas évoluer au PSG, puisqu'il est placé à la pointe de l'attaque de Christophe Galtier, ou en « pivot » comme il le dit lui même.

«C’est un attaquant qui a besoin de libertés»

Pour la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps compte continuer à faire évoluer Kylian Mbappé dans son rôle préférentiel. Toutefois, le sélectionneur des Bleus attend de son numéro 10 qu'il fasse son travail sur le plan défensif.

«Je lui donnerai cette liberté, mais...»