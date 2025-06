Doué dans une nouvelle équipe : L’annonce affolante !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En mars dernier, Désiré Doué faisait ses grands débuts sous le maillot de l'équipe de France. Depuis, d'autres jeunes ont participé à la réoxygénation si chère à Didier Deschamps comme Rayan Cherki ou encore Pierre Kalulu. Et selon Laurent Blanc, d'autres phénomènes devraient renforcer cette sélection, qui revient de loin.

Sélectionneur de l’ équipe de France entre 2010 et 2012, Laurent Blanc a connu un groupe marqué par les égos, et laissé en ruines après le scandale de Knysna durant le Mondial en Afrique du Sud . Bien loin de la sélection actuelle dans laquelle les talents ne manquent pas et où le collectif semble avoir pris le pas. Au cours d’un entretien accordé au Parisien, Blanc est ravi de cette évolution.

« Le potentiel est énorme »

« Le potentiel est énorme. Ce n’était pas gagné. N’oublions pas qu’en 2010, à mon arrivée chez les Bleus, on sortait d’un moment terrible (la grève de Knysna au Mondial). Et on est parvenus, dans les années qui ont suivi, à remettre notre football au plus haut » a confié l’actuel coach d’Al-Ittihad. Selon lui, le symbole de cette jeunesse florissante se nomme Désiré Doué. Mais pour Blanc, d’autres talents devraient encore débarquer aux côtés des leaders comme Kylian Mbappé.