Deschamps va perdre une star cet été ?

Thomas Bourseau

Entre Olivier Giroud et l’équipe de France, il se pourrait que l’histoire de bientôt treize années prenne fin après l’Euro en Allemagne. En effet, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a laissé entendre qu’après l’Euro, tout pourrait arriver pour la suite de sa carrière internationale.

Olivier Giroud est à présent le « vieux briscard » de l’équipe de France depuis les retraites internationales d’Hugo Lloris ainsi que de Steve Mandanda après la Coupe du monde 2022. À 37 ans, lui qui soufflera sa 38ème bougie en septembre 2024, Giroud pourrait grandement prendre part à sa dernière compétition avec les Bleus lors du prochain Euro.

La boucle bientôt bouclée pour Olivier Giroud ?

Trois Euros et trois coupes du monde, voici le bilan d’Olivier Giroud en équipe de France depuis ses débuts à l’automne 2011. Il avait déjà été question d’une éventuelle retraite internationale après le Mondial comme Karim Benzema, Raphaël Varane et les deux autres vétérans cités ci-dessus. Mais finalement, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avait fait le choix de continuer son aventure chez les Bleus.

OM : Deschamps a mis un joueur à la porte ! https://t.co/n3XJKVPfyE pic.twitter.com/3fLnUxQxkY — le10sport (@le10sport) March 31, 2024

Giroud ne cache pas que l’Euro pourrait être sa dernière danse