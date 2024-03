Équipe de France : Coup de gueule inattendu de l’OM 

Axel Cornic

La trêve internationale n’a pas fait du bine à l’Olympique de Marseille, qui a perdu plusieurs cadres avant le dernier sprint de cette fin de saison. C’est notamment le cas de Jonathan Clauss, victime déchirure de l'ischio-jambier gauche lors de la rencontre entre l’équipe de France et le Chili (3-2), du 26 mars dernier.

C’est un OM diminué qui va accueillir le PSG au stade Vélodrome, ce dimanche. Jean-Louis Gasset a en effet annoncé pas moins de quatre forfait pour le Classico avec Bamo Meïté, Ismaïla Sarr, Jean Onana et Jonathan Clauss, sans compter Valentin Rongier et Amir Murillo.

« La blessure de Jonathan Clauss sous nos yeux... »

La blessure du latéral droit français a eu lieu lors de la dernière rencontre de l’équipe de France en cette trêve internationale, alors que son entraîneur était dans les tribunes ! « La blessure de Jonathan Clauss sous nos yeux... On est allés le voir après le match. Quand on est rentrés dans le vestiaire, on connaissait pas mal de joueurs » a confié Jean-Louis Gasset, lors de la conférence de presse de l’OM ce vendredi.

« Je ne sais pas si vous vous êtes régalés, mais moi j'ai vu des gens qui géraient leur physique »