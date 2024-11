Deschamps se débarrasse de Mbappé, l’Espagne hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La liste de Didier Deschamps continue d'être largement commentée. En réalité, c'est surtout l'absence de Kylian Mbappé qui fait débat. Notamment du côté de l'Espagne où cette affaire ne laisse personne insensible compte tenu de la situation du Bondynois au Real Madrid.

Kylian Mbappé se retrouve de nouveau confronter à une polémique. Jeudi, Didier Deschamps dévoilait une liste de joueurs pour affronter Israël et l'Italie sur laquelle ne figure pas l'attaquant du Real Madrid. Le sélectionneur a assuré en conférence de presse que c'était son propre choix et que le joueur était quant à lui prêt à venir pour ce rassemblement. Cette affaire fait d'ailleurs grandement débat notamment en Espagne et a donné lieu à un échange dans l'émission El Larguero diffusée sur la Cadena SER. Un échange auquel a participé le journaliste espagnol Miguel Martin Talavera.

«Ses coéquipiers l'ont beaucoup plus mal pris»

« L'entraîneur n'a pas vu d'un bon œil son absence lors de la pause précédente pour aller à la fameuse fête de Stockholm, mais ses coéquipiers l'ont beaucoup plus mal pris », confie-t-il sur les ondes de la radio espagnole, avant de poursuivre son analyse.

«Pour contrôler l'ambiance dans le vestiaire, Deschamps a décidé de se débarrasser de Mbappé»

« Ils n'ont pas apprécié qu'il soit choisi comme capitaine devant Griezmann et ils l'ont laissé faire. Cela a peut-être un rapport avec le départ du joueur de l'Atlético Madrid de l'équipe nationale. Pour contrôler l'ambiance dans le vestiaire, Deschamps a décidé de se débarrasser de Mbappé », ajoute Miguel Martin Talavera.