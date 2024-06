Deschamps répond à Dugarry et le clashe !

Amadou Diawara

Lors de la finale de la Coupe du Monde au Qatar, l'équipe de France a très mal débuté sa rencontre contre l'Argentine. Interrogé par Christophe Dugarry sur les 75 premières minutes ratés des Bleus, Didier Deschamps lui a adressé un énorme tacle, avant de donner son analyse.

«Il devrait regarder tous ses matchs effectués avec l'équipe de France»

« Comment expliques-tu les 75 minutes catastrophiques de la finale contre l'Argentine ? (rires, puis il fait la moue) Ouais... Ce sont des arguments et sa vision des choses. Il devrait regarder tous ses matchs effectués avec l'équipe de France où il aurait pu avoir une analyse identique. Je ne partage pas son point de vue. 75 minutes, c'est beaucoup trop, mais bon. La finale a duré 143 minutes avec les prolongations, on a eu une bonne heure, de par ce que nous a proposé l'Argentine déjà, même si les joueurs étaient préparés à ça, où on n'a pas été performant dans l'aggressivité, je l'ai déjà dit. L'impact mental d'une finale sur certains éléments a joué aussi, avec des joueurs en dedans, c'est pour cela que cela m'a amené, et je l'ai fait peu souvent, à faire des changements très tôt (Kolo Muani et Thuram ont remplacé Dembélé et Giroud dès la 41ème minute) » , s'est emporté Didier Deschamps lors d'un entretien accordé au Figaro .

«Cela aurait été mieux de ne pas lui poser la question»