Deschamps reçoit un appel du pied inattendu

Amadou Diawara

Formé au PSG, Warren Zaïre-Emery vient d'obtenir sa première convocation en équipe de France. Alors qu'il a signé son premier contrat professionnel à Paris, Odsonne Edouard aimerait lui-aussi être appelé par Didier Deschamps. En effet, le titi du PSG a lancé un appel du pied au sélectionneur des Bleus.

Devenu titulaire au PSG sous l'égide de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery a alerté Didier Deschamps. Alors que le crack de 17 ans enchaine les performances XXL cette saison, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de le convoquer pour le prochain rassemblement.

Edouard veut être convoqué par Deschamps

A l'instar de Warren Zaïre-Emery, Odsonne Edouard a également été formé au PSG. D'ailleurs, le buteur de 25 ans a même signé son premier contrat professionnel à Paris. Toutefois, Odsonne Edouard n'a jamais joué avec l'équipe première du PSG. Mais comme Warren Zaïre-Emery, l'actuel pensionnaire de Crystal Palace veut rejoindre un jour le groupe de Didier Deschamps.

«J'ai forcément les A dans un coin de la tête»