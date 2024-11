Deschamps - Mbappé : Le plan fou pour un retour fracassant 

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis le début de la saison, Kylian Mbappé ne s'attendait probablement à cette situation après son accueil de star au Real Madrid où il était attendu depuis de longues années. Résultat, il a même manqué les deux précédents rassemblements de l'équipe de France. Mais pour William Gallas, Didier Deschamps a un plan.

La nouvelle absence de Kylian Mbappé lors du rassemblement de l'équipe de France a largement été commentée. Didier Deschamps a assuré qu'il s'agissait de sa propre décision et que le Bondynois voulait venir avec le Bleus. William Gallas partage cette analyse et ajoute que ce plan a pour but de faire revenir Kylian Mbappé à son meilleur niveau.

«Deschamps laisse Kylian Mbappé se reposer»

« Je ne comprends pas pourquoi Kylian Mbappé n'a pas été appelé en équipe de France. Peut-être que Didier Deschamps laisse Kylian Mbappé se reposer davantage et réduit son temps de jeu. Le début de saison de Kylian Mbappé n'a pas été très bon, il a eu des problèmes sur le terrain et en dehors », regrette l’ancien défenseur des Bleus auprès de MadeInFoot, avant de poursuivre.

«Deschamps réduit son temps de jeu pour qu'il puisse revenir à son meilleur niveau»

« Ses performances ne sont pas extraordinaires, même lorsqu'il marque en Liga, ce n'est pas le même Kylian Mbappé que nous avions l'habitude de voir. Je pense que Didier Deschamps laisse Kylian Mbappé se reposer avec l'équipe du Real Madrid et réduit son temps de jeu pour qu'il puisse revenir à son meilleur niveau », ajoute William Gallas.