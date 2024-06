Deschamps : Le chiffre qui fait peur avec l’équipe de France !

Thomas Bourseau

L’équipe de France n’arrive pas à boucler sa phase de poules. Depuis la Coupe du monde 2006 et la victoire face au Togo (2-0), les Bleus ont toujours alterné entre la défaite et le match nul. Depuis le début de son mandat en 2012, Didier Deschamps court toujours derrière son premier succès en clôture de poule. Et pour cet Euro 2024, il est primordial pour la première place du groupe afin d’éviter un tirage au sort plus coriace.

C’est jour de match pour l’équipe de France, et plus précisément le dernier de la phase de poules du Groupe D de cet Euro 2024. Avec une victoire contre l’Autriche (1-0) et un match nul face aux Pays-Bas (0-0), les Bleus sont tout de même déjà qualifiés en raison de la règle des quatre meilleurs troisièmes des six groupes de la compétition. Néanmoins, afin de bénéficier du « meilleur tirage possible » à savoir la Turquie, la République Tchèque ou la Géorgie en cas de première place du groupe décrochée. Si jamais l’équipe de France devait se contenter de la deuxième place de la poule, elle pourrait affronter la Roumanie, la Belgique, la Slovaquie ou l’Ukraine. Et dans le pire des cas, c’est-à-dire une place de meilleur troisième, les Bleus se frotteront à l’Angleterre, au Danemark ou bien à la Slovénie en 1/8ème de finale.

Le Togo en 2006, dernier succès des Bleus pour la sortie des poules (2-0)

Ce mardi à 18h, cet ultime match de poule face à la Pologne est donc d’une importance capitale pour la suite de la compétition des Bleus en Allemagne. L’équipe de France doit donc impérativement s’imposer pour ne prendre aucun risque au niveau de la première place du groupe. Cependant, là réside le problème. Depuis la Coupe du monde 2006 en Allemagne, les Bleus n’ont jamais remporté leur dernier match de poule. Face à Togo à l’époque, les hommes de Didier Deschamps devaient s’imposer par deux buts d’écart afin de se qualifier en raison de leurs deux matchs nuls précédent. Et grâce à Patrick Vieira et Thierry Henry, la France validait son ticket pour la phase à élimination directe (2-0) et se hissait jusqu’en finale perdue face à l’Italie (1-1 puis 5-3 aux tirs au but).

Euro 2008 : Défaite 2-0 face à l’Italie

Et depuis, c’est tout bonnement la traversée du désert. En effet, malgré son statut de vice-championne du monde, l’équipe de France s’est ratée pendant l’Euro 2008. Après un nul concédé contre la Roumanie pour leur entrée en lice et une défaite face aux Pays-Bas, les Bleus de Raymond Domenech sortaient par la toute petite porte contre l’Italie lors de la dernière rencontre de la phase de poules (0-2). L’Espagne avait alors décrochait le deuxième titre européen de son histoire et lançait sa domination mondiale dans le football.

Coupe du monde 2010 : Défaite 2-1 face à l’Afrique du sud

L’équipe de France n’a pas relevé la tête pour la Coupe du monde en Afrique du sud à l’été 2010. Pour rappel, les Bleus s’étaient mis en grève après l’exclusion du groupe de Nicolas Anelka à la suite d’une échauffourée dans le vestiaire entre l’attaquant et Raymond Domenech à la mi-temps de France - Mexique (0-2). S’en sont suivis les joueurs qi sont restés dans le bus et ont refusé de s’entraîner, le discours de Raymond Domenech qui lisait la lettre de son groupe à la presse devant les caméras puis une défaite 2-1 face au pays hôte : l’Afrique du sud.

Euro 2012 : Défaite 2-0 face à la Suède

Pour se relever du fiasco de Knysna, la Fédération française de football a remplacé Raymond Domenech par Laurent Blanc. Le champion du monde 98 se devait de redorer le blason de l’équipe de France. Pendant l’Euro 2012, après un nul face à l’Angleterre et une victoire contre l’Ukraine, les Bleus de Blanc se sont inclinés face à la Suède de Zlatan Ibrahimovic pour le dernier match de poules (2-0).

Coupe du monde 2014 : Nul contre l’Équateur (0-0)

Didier Deschamps a disputé la première de ses six compétitions en tant que sélectionneur de l’équipe de France il y a 10 ans au Brésil pour la Coupe du monde. Après une entame parfaite contre l’Honduras et la Suisse (3-0 et 5-2), le nouveau sélectionneur avait fait tourner pour l’Équateur. Ses Bleus ressortaient de la phase de poules en étant certes invaincus, mais en concédant le match nul face aux Équatoriens (0-0). Pour son premier tournoi, Deschamps était éliminé face à l’Allemagne en quart de finale, future championne du monde.

Euro 2016 : Un nul à la maison contre la Suisse (0-0)

Sur ses terres, pour la première compétition depuis la Coupe du monde 1998, l’équipe de France a entamé son Euro avec deux victoires contre la Roumanie aux forceps (2-1) et l’Albanie (2-0). Toutefois, une fois encore, les Bleus n’ont pas fait un carton plein en se contentant d’un match nul contre la Suisse (0-0). Par la suite de la compétition, l’équipe de France se hissera jusqu’en finale, mais sera privée de sacre par le Portugal (1-0 après prolongations).

Coupe du monde 2018 : Un 0-0 sans saveur contre le Danemark avant le sacre suprême

En Russie, l’équipe de France n’a pas connu l’entame de compétition la plus aisée de son histoire en enregistrant une victoire poussive face à l’Australie (2-1) le Pérou (1-0). Pour le « match des coiffeurs », Didier Deschamps faisait tourner son effectif. Au final, comme ce fut le cas depuis plusieurs compétitions, l’équipe de France n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0) face au Danemark avant d’enflammer les Français pendant la phase à élimination directe jusqu’en finale contre la Croatie (4-2).

Euro 2021 : Bras de fer au sommet entre Benzema et Cristiano Ronaldo

Grâce à sa victoire pour son entrée en lice face à l’Allemagne (1-0), l’équipe de France avait pris une option pour la qualification aux 1/8èmes de finale puisque par la suite, les Bleus ont été tenus en échec contre la Hongrie (1-1) et contre le Portugal. Un duel de titans avait eu lieu entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, tous deux auteurs d’un doublé (2-2).

Coupe du monde 2022 : Défaite contre la Tunisie (1-0)

Lors de la dernière compétition jouée par l’équipe de France, les hommes de Didier Deschamps se sont hissés jusqu’à la finale, une fois de plus, mais se sont ratés aux tirs au but face à l’Argentine (3-3 puis 4-2). Pendant la phase de poules, les Bleus avaient signé une entame parfaite avec un large succès contre l’Australie (4-1) et face au Danemark (2-1). Pourtant, pour la dernière sortie de l’équipe de France en phase de poules, la Tunisie avait pris le meilleur sur la sélection tricolore (1-0).



