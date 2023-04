Deschamps lance sa révolution, un joueur réclame un rendez-vous

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Convoqué pour sa première Coupe du monde à seulement 20 ans, Eduardo Camavinga est devenu le deuxième latéral gauche de l’équipe de France suite à la grave blessure de Lucas Hernandez. Très intéressant à ce poste en finale, le milieu du Real Madrid a tout de même tenu à rappeler à Didier Deschamps que ce n’était pas sa meilleure position.

C’est un coup auquel peu de monde s’attendait, pas même Eduardo Camavinga. Après la grave blessure de Lucas Hernandez à la Coupe du monde, Didier Deschamps décidait de faire du milieu du Real Madrid son deuxième latéral gauche derrière Théo Hernandez. Loin d’être étincelant contre la Tunisie, Camavinga avait bluffé tout le monde en finale lors de son entrée en jeu.

Ancelotti a imité Deschamps

Derrière, Carlo Ancelotti l’a même lancé à ce poste à plusieurs reprises avec le Real Madrid. Même si Eduardo Camavinga a performé en tant que latéral gauche, il a voulu rappeler à Didier Deschamps qu’il ne s’agissait pas de sa position préférentielle. Loin de là…

«Je lui avais dit que je méritais d'avoir une petite place en milieu de terrain»