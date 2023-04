Il fait une révélation sur Benzema, le Real Madrid va adorer

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Eduardo Camavinga vit sa deuxième saison au Real Madrid et il est désormais parfaitement intégré dans le vestiaire madrilène. L’international français, interrogé sur ses débuts dans la capitale espagnole, a reconnu le rôle important qu’avait joué Karim Benzema, que ce soit sur ou en dehors du terrain.

A l’été 2021, après deux belles saisons sous le maillot du Stade Rennais, Eduardo Camavinga a fait le grand saut direction le Real Madrid. Pour sa première année avec le club madrilène, l’international français a beaucoup appris et déjà beaucoup gagné ! Toujours entreprenant et performant lors de ses entrées en jeu en Ligue des Champions, Camavinga a été l’un des acteurs du succès du Real Madrid en C1.

Benzema a aidé Camavinga à s’intégrer

Une adaptation parfaite qu’il doit en partie à Karim Benzema. « Oui, il m'a aidé et m'a pris sous son aile quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas forcément bien espagnol. j'essayais de me débrouiller avec le peu d'anglais je savais à l'époque donc c'est sûr que ça aide beaucoup les Français. Ils sont cool, c'est plus facile », a confié Eduardo Camavinga dans un entretien accordé à RMC Sport.

Messi crée la polémique au Real Madrid, l’explication tombe https://t.co/uNWJN53Ltt pic.twitter.com/22lCMoUPga — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

«J'aime beaucoup parler avec lui»