Deux joueurs de Deschamps se livrent une grosse bataille, il lâche tout

Alors qu’il a joué toute la Coupe du monde en tant que titulaire, Aurélien Tchouaméni a un peu de mal depuis la fin du Mondial. Au Real Madrid, Eduardo Camavinga, son ami, est monté en puissance et lui a régulièrement pris sa place. L’ancien joueur de Rennes, qui est aussi en concurrence avec Tchouaméni en sélection, est revenu sur cette drôle de situation.

Lors de la dernière Coupe du monde, Didier Deschamps a dû changer pas mal de choses en raison des blessures. A commencer par son milieu de terrain. Avec les forfaits de Paul Pogba et N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni a pu se hisser en tant que titulaire aux côtés d’Adrien Rabiot et Antoine Griezmann. Solution de repli, Eduardo Camavinga a surtout dépanné en tant que latéral gauche après la grave blessure de Lucas Hernandez.

Camavinga et Tchouaméni, concurrence saine

Mais depuis le Mondial, Eduardo Camavinga est revenu fort avec le Real Madrid. Au contraire de Tchouaméni qui a traversé une petite période de moins bien. Même si le second a été titulaire contre les Pays-Bas, c’est Camavinga qui a débuté contre l’Irlande et sa performance a été appréciée par Didier Deschamps. Au Real Madrid, Carlo Ancelotti est lui aussi séduit par l’ancien joueur du Stade Rennais, il l’a d’ailleurs lancé lors des deux chocs contre Liverpool. En concurrence en équipe de France et au Real Madrid, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni vivent bien cette situation.

«C'est le premier à venir me voir et dire bon match quand je joue»